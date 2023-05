Britisk inflation dumper ned under ti procent for første gang i år

Selv om inflationen i Storbritannien er aftaget mærkbart i april, må briterne fortsat kæmpe med langt højere forbrugerpriser.

I april blev den britiske inflation opgjort til 8,7 procent på årsbasis. Det er første gang i år, at den bevæger sig under ti procent.

Ifølge Kim Blindbæk, seniorøkonom hos Sydbank, bliver den lavere inflation formentlig modtaget med glæde i den britiske befolkning.

Men de skal ikke juble for tidligt, mener han.

- Inflationen er nemlig højere end ventet, skriver han i en kommentar.

- Og den såkaldte kerneinflation tiltager faktisk til 6,8 procent i april fra 6,2 procent i marts. Det er den højeste kerneinflation i flere årtier.

Nogle økonomer kigger ofte på kerneinflationen. Her fraregnes prisudviklingen på energi- og ikkeforarbejdede fødevarer.

Det giver blandt andet et indtryk af, hvor bredt inflationen har spredt sig i samfundet.

I store dele af verden begyndte inflationen sidste år at stige voldsomt på grund af store prisstigninger på energi.

Den britiske centralbank har siden forsøgt at få prisstigningerne under kontrol ved at hæve renten.

Rentehævelser er et greb, som mange centralbanker bruger for at dæmpe forbruget.

En høj efterspørgsel vil nemlig typisk få priserne til at stige, og det vil man gerne undgå ved at gøre det dyrere at låne penge.

Tidligere på måneden hævede Bank of England renten for 12. gang siden slutningen af 2021, skriver Kim Blindbæk.

Og det ser ikke ud til at være slut endnu, vurderer han.

- Næste rentemøde i Bank of England finder sted den 22. juni. Her vurderer vi, at en renteforhøjelse på 0,25 procentpoint til 4,75 procent er meget sandsynlig på baggrund af dagens høje inflationstal.

