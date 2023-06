Britisk mand skal være fængslet i flere måneder i sag om udbytteskat

Der er risiko for, at en britisk finansmand tiltalt i sag om bedrageri med udbytteskat vil flygte.

Det fastslår en dommer i Retten i Glostrup onsdag. Derfor varetægtsfængsler hun den 53-årige Guenther Klar frem til dom.

Afgørelsen indebærer, at han skal være bag tremmer i hvert fald frem til december. Efter planen skal sagen behandles fra oktober til december.

Briten er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for 320 millioner kroner. Han nægter sig skyldig.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I behøver ikke at bekymre jer for, at jeg vil flygte, siger den ranglede mand iført blå t-shirt og cowboybukser til dommeren. Men hans appel er altså forgæves.

Dommeren afsiger sin kendelse uden at gå i enrum for at tænke over de argumenter for og imod varetægtsfængsling, som henholdsvis en anklager og en forsvarer har fremført.

/ritzau/