Belgien udleverer eftersøgt i sag om udbytteskat for 320 millioner

En britisk statsborger, der anklages for at have deltaget i svindel mod den danske statskasse for 320 millioner kroner, er blevet udleveret til Danmark.

Det oplyser politiet tirsdag i en pressemeddelelse.

Manden, der er 53 år, er blevet udleveret fra Belgien.

Sagen mod manden drejer sig om bedrageri med hensyn til refusion for udbytteskat.

Flere sagskomplekser efterforskes af politiet, og den største sag drejer sig om en anden britisk statsborger, Sanjay Shahs, handlinger. Han opholder sig i Dubai.

Den 53-årige er ifølge politiet "den helt centrale bagmand" i den svindel, som er sket via selskabet Salgado Capital, hedder det i pressemeddelelsen fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.

Onsdag morgen skal der holdes retsmøde i Retten i Glostrup med manden. Han var i forvejen varetægtsfængslet in absentia - altså uden selv at være til stede.

Når en eftersøgt person, der er fængslet in absentia, udleveres til Danmark, skal vedkommende hurtigt efter ankomsten til dansk jord fremstilles for en dommer.

Tiltalen blev rejst for mere end et år siden og drejer sig om transaktioner, som fandt sted fra slutningen af 2012 til august 2015.

Der ligger en flere år lang og kompliceret efterforskning til grund for tiltalen, har NSK tidligere oplyst.

Den 53-årige nægter sig skyldig. På forhånd har Retten i Glostrup lagt en plan for sagen mod ham. Der er aftalt retsmøder i oktober, november og december.

Ved onsdagens retsmøde ventes det at blive afgjort, om der er grundlag for at holde den 53-årige varetægtsfængslet - og eventuelt frem til dom.

/ritzau/