Britisk producent sælger naturgas til Ruslands energiselskab

En måneder gammel købsaftale gør, at energiselskabet IOG nu vil sælge naturgas til russiske Gazprom.

Det britiske energiselskab IOG vil sælge naturgas til det russiske selskab Gazproms britiske afdeling.

Det skriver avisen Financial Times.

Den melding er særdeles kontroversiel, fordi den britiske regering ad flere omgange har forsøgt at presse britiske selskaber til at slå hånden af deres russiske forbindelser.

Energiselskabet British Petrol (BP) sagde søndag, at det ville skille sig af med sin andel på 20 procent i det russisk olieselskab Rosneft.

Mandag meldte Shell ud, at det ville forlade samarbejdsområder med Gazprom, fordi det var "chokeret over tabet af menneskeliv i Ukraine".

Aftalen mellem IOG og Gazprom er en gammel salgsaftale. Ifølge Financial Times blev der givet håndslag, flere måneder før den russiske præsident, Vladimir Putin, beordrede sine styrker til at invadere Ukraine.

Aftalen indebærer, at IOG sælger sin andel af naturgas udvundet fra naturgasudvindingsanlægget Elgood, som IOG ejer mere end 50 procent af.

Udvindingen fra Elgood står til at gå i gang inden for de næste to uger.

Mens andre selskaber har klippet strengen til deres russiske forretningsforbindelser, fuldfører IOG altså et salg til Gazprom.

Gazprom er et russisk energiselskab, som den russiske stat ifølge statistikbureauet Statista ejer mere end halvdelen af.

Energi- og erhvervsminister i Storbritannien Kwasi Kwarteng bifaldt mandag Shells beslutning om at trække sig fra samarbejdet med Gazprom.

- Der er nu en stærk moralsk forpligtelse for britiske selskaber til at isolere Rusland. Denne invasion må og skal ende i strategisk fiasko for Putin, sagde han.

IOG sagde mandag, at hvis Gazproms britiske afdeling ville blive underlagt sanktioner af den britiske regering, ville det "forvente at sælge naturgassen til en anden britisk køber".

IOG oplyser, at det i forvejen har indgået en salgskontrakt med BP vedrørende naturgas fra et andet naturgasudvindingsanlæg, som snarest forventes at kunne producere naturgas.

/ritzau/