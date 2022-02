Britisk styrmand udleveret og fængslet efter skibskollision

Styrmand nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab efter kollision nord for Bornholm, der kostede to mænd livet.

Natten til 13. december sidste år kolliderede det engelske fragtskib "Scot Carrier" med det danske skib "Karin Høj" i Østersøen mellem Bornholm og Sverige.

Den ene af de to danske mænd om bord på "Karin Høj" blev fundet død i skibet, mens den anden aldrig er fundet.

Mandag er den 30-årige styrmand på "Scot Carrier" i et grundlovsforhør i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i knap fire uger.

Han er sigtet for uagtsomt manddrab og for at forvolde nærliggende fare for andres liv eller helbred. Han nægter sig skyldig.

Overvågningssystemer har vist, at "Scot Carrier" den fatale nat pludselig foretog et højresving og sejlede direkte ind i "Karin Høj", der var en selvsejlende pram.

Dykkeres undersøgelser viste, at det engelske fragtskib var sejlet direkte ind i det danske skib, som endte med bunden op.

Den 30-årige blev i første omgang varetægtsfængslet i Sverige, og 17. december afsagde en dommer i København en fængslingskendelse, så han kunne udleveres til Danmark. Det er altså nu sket.

En blodprøve har vist, at styrmanden havde en promille på ikke under 0,457.

Han afviser dog, at han var beruset. I sin kahyt havde han drukket fem øl frem til klokken 18. Han gik på vagt klokken 23.

På radaren havde han ikke set "Karin Høj", men opdagede først det danske skib omkring 20 sekunder før kollisionen. Han havde slået fuld bak, men det var for sent.

/ritzau/