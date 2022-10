Britiske prisstigninger rammer ti procent

Prisstigningerne i Storbritannien synes at have bidt sig fast omkring de ti procent på årligt basis.

I Storbritannien har de store årlige prisstigninger, også kaldet inflationen, tilsyneladende ikke tænkt sig at slippe deres greb lige foreløbig.

Tal fra det britiske statistiske bureau, ONS, viser, at priserne i september lå 10,1 procent højere end for et år siden.

Dermed er inflationen i Storbritannien klatret op over ti procent igen. I august var de årlige prisstigninger ellers lige nede på 9,9 procent efter i juli at have været lige over de ti procent.

Det betyder også, at prisstigningerne i Storbritannien ligner det niveau, der er i Danmark, hvor inflationen i september også lå på ti procent.

Seniorøkonom hos Sydbank Kim Blindbæk peger i en skriftlig kommentar på, at den britiske nationalbank, Bank of England, har spået, at inflationen topper i oktober på omkring 11 procent.

Bank of England kommer nok alligevel til at prøve at banke inflationen ned med sit oftest brugte redskab: Renten.

Det er nemlig ikke kun briternes energiregninger, der er vokset. Økonomer følger gerne det, der kaldes kerneinflationen. Det er et prisindeks, hvor energi- og fødevarepriser er udeladt.

Selv når der ikke er en energikrise som nu, kan priserne på de to grupper nemlig svinge ret meget. Derfor er kerneinflationen en god måde at se på de mere stabile priser, og om prisstigningerne har bidt sig fast i større dele af samfundet.

I Storbritannien er kerneinflationen i september 6,5 procent højere end for et år siden. Det er en større stigning end i august. Det er ifølge BBC's økonomiske redaktør, Faisal Islam, den største stigning i kerneinflationen siden marts 1992.

- Det viser, at der fortsat er et stort inflationspres i Storbritannien, der vil lægge pres på Bank of England for at hæve renten yderligere, skriver Kim Blindbæk i sin analyse af tallene.

Bank of England har hævet renten syv gange i december 2021. Og den ottende rentestigning kan meget vel komme 3. november, når Bank of England holder rentemøde.

Kim Blindbæk og Sydbank venter, at Bank of England hæver renten med 0,75 procentpoint, hvilket under normale omstændigheder ville være en meget stor rentestigning.

Det har dog været normen hos en række centralbanker for at bekæmpe prisstigningerne i år.

