Bro i Frederikssund spærret inden storm rammer i weekenden

Storm ventes at skabe forhøjet vandstand. Bro er lukket, fordi beredskab lægger mobile diger ud.

Den storm, der ventes at komme ind over dele af Danmark i weekenden, er allerede årsag til forstyrrelse af trafikken.

Kronprins Frederiks Bro, der går over Roskilde Fjord i Frederikssund, blev fredag således spærret i begge retninger som følge af risiko for forhøjet vandstand. Broen ventes at genåbne lørdag.

Det meddeler Vejdirektoratet.

- Broen forventes tidligst at blive genåbnet lørdag middag, skriver direktoratet i et tweet. Trafikanter opfordres til i stedet at benytte Kronprinsesse Marys bro.

Kronprins Frederiks Bro blev lukket fredag klokken 16.30. Det skete for at give plads til beredskabets arbejde med at lægge mobile diger - også kendt som watertubes - ud.

Det skriver Frederikssunds Kommune på sin hjemmeside.

- Det er fortsat dette arbejde, som spærrer broen, skriver kommunen natten til lørdag.

Stormen Malik rammer ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) det meste af landet lørdag med vindstød af orkanstyrke. På de mest udsatte steder med vindstød op til orkanstyrke.

- Den kraftige vind sætter skub i vandmasserne, så selv om Malik drager mod Rusland søndag, og vinden dermed langsomt aftager, ventes der søndag og natten til mandag steder med forhøjet vandstand, skriver DMI fredag aften.

Der forventes forhøjet vandstand i blandt andet Roskilde Fjord. Tidligere fredag skrev DMI, at vandstanden i Roskilde Fjord kan stige med mellem 1,6 og 1,9 meter i forhold til den normale vandstand.

