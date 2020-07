Serie: Vores nordiske broderfolk

Norden fremstilles ofte som et homogent område med store kulturelle og historiske ligheder, men coronakrisen har afsløret, at der måske er større forskelle de nordiske lande imellem. I denne serie ser Kristeligt Dagblad nærmere på, hvad der har formet vores nordiske broderfolk. Her samler vi alle artiklerne

1. Coronakrisen har splittet Nordens broderfolk

Forskellige strategier, lukkede grænser og gensidige beskyldninger. Politikerne har fokuseret for meget på ”nordisk mad” og for lidt på samarbejde, lyder kritik.

Læs artiklen her.

2. Sverige balancerer på kanten af det nordiske fællesskab

Godt naboskab er en skrøbelig størrelse, og coronakrisen har afsløret pludselig mistillid og dybe forskelle i familien Norden. Men ofte er det i mødet med den store omverden, at det nordiske tilhørsforhold opleves stærkest, påpeger prisvindende islandsk forfatter.

Læs artiklen her.

3. Debattør om Sveriges omstridte coronastrategi: Vi lytter kun til større lande, ikke til vores naboer

En lang historie som moralsk stormagt betyder, at Sverige under coronakrisen har holdt fast en i dødsensfarlig strategi, mener Tino Sanandaji. ”Vi ved bedst, også når vi helt tydeligt tager fejl,” siger den anerkendte svenske økonom.

Læs artiklen her.

4. Hvorfor har Danmark og Sverige valgt hver sin strategi over for covid-19?

De forskellige styrelser i Sverige har en meget mere selvstændig status i forhold til regeringen end de danske. Det har de haft siden 1600- og 1700-tallet, skriver Uffe Østergaard i en analyse.

Læs artiklen her.

5. I skoven, saunaen og søen finder Henry den finske folkesjæl

Selv betegner han sig som en ganske almindelig finne, men både geografisk og i sit trosliv har den tidligere præst Henry Haapalo været længere omkring end de fleste.

Læs artiklen her.