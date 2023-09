To brødre afkræves 20 millioner i sag om kokain og våben

Fortjenesten var enorm i en stor illegal forretning, som to brødre stod bag, hævder anklagemyndigheden.

Foreløbigt er der nedlagt påstand om konfiskation af "ikke under 20.000.000 kr.", fremgår det af et anklageskrift fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Profitten stammer fra handel med flere hundrede kilo kokain og med et stort antal skydevåben, hævdes det i tiltalen.

De to mænd nægter sig skyldige. Men i alt beskyldes mændene for at have håndteret 769 kilo kokain.

En stor del blev fordelt til aftagere i hovedstadsområdet. Desuden blev andre kilo - ifølge NSK - indsmuglet i tyske biler, opblandet i Albertslund og derefter overdraget til købere i en tunnel ved Glostrup Station.

I forbindelse med forretningerne blev et overskud på mindst seks millioner kroner via et busselskab smuglet til Serbien, hævdes det.

Under den kommende nævningesag vil anklagemyndigheden læne sig op ad korrespondance i krypteret kommunikation via såkaldte SKY ECC-telefoner, når det gælder størstedelen af de mange kilo kokain.

Efter at fransk og hollandsk politiet for et par år siden fik adgang til de tusinder af ellers hemmeligholdte beskeder både på EncroChat og SKY ECC er der blevet rejst et hav straffesager i flere europæiske lande.

I Danmark er den krypterede kommunikation blandt andet blevet brugt som bevis i sagen om et dobbeltdrab i Kalundborg.

I flere end 100 straffesager indgår krypteret kommunikation, har Justitsministeriet tidligere oplyst til Folketingets retsudvalg.

Som nævnt drejer den aktuelle sag sig også om mange skydevåben. Anklageskriftet omtaler i alt 25, hvoraf en del er automatrifler af typen AK-47. Nogle håndvåben blev bragt over grænsen mellem Montenegro og Serbien, hævdes det.

En enkelt handel om en snigskytteriffel blev dog ikke til noget. Årsagen var, at brødrene fandt ud af, at våbnet have været brugt til at slå et menneske ihjel, lyder det i anklageskriftet.

Her er i øvrigt også omtalt besiddelse af to panserværnsraketter.

Det var i april sidste år, at mændene blev varetægtsfængslet, oplyser forsvareren for den ene, advokat Anders Schønnemann.

Han forventer, at sagen kommer for Retten i Glostrup i foråret eller efteråret 2024.

