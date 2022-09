Brøndby-aktie stiger 12 procent på investorrygter

Sportsligt går det ikke alt for godt for Brøndby IF's superligamandskab, der efter weekendens 0-0-kamp mod Viborg er at finde nede på en 10.-plads i landets bedste fodboldrække.

Men på fondsbørsen er der rift om klubbens aktier, efter at rygter om interesse fra en udenlandsk investor er taget til i styrke.

Aktien stiger mandag formiddag med 12 procent efter historier om, at amerikaneren David Biltzer skulle være interesseret i at overtage en del af storaktionæren Jan Bech Andersens aktiepost.

Forlydenderne om Biltzer er ikke nye. Allerede 3. juni skrev Ekstra Bladet om amerikanerens interesse.

David Biltzer har lang erfaring med investering i sportsklubber og ejer sammen med en partner aktiemajoriteten i Premier League-klubben Crystal Palace, ligesom han også har aktier i NBA-klubben Philadelphia 76ers og NHL-klubben New Jersey Devils.

Det er uvist, hvor stor en andel af Brøndby-aktierne David Biltzer i givet fald måtte være interesseret i at købe.

Brøndby IF bekræfter i en fondsbørsmeddelelse, at man løbende er i dialog med mulige investorer, men sætter ikke navn på, hvilke investorer der måtte være inde i billedet lige nu.

Jan Bech Andersen ejer 54,6 procent af aktierne i Brøndby IF.

Brøndby-aktien er steget med 23 procent siden nytår. Med dagens kursstigning er de 570 millioner Brøndby IF-aktier i fri handel 338 millioner kroner værd.

/ritzau/