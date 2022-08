Brøndby-fan skal være en uge mere i arrest i trøjesag

En 25-årig Brøndby-fan skal tilbringe en uge mere bag tremmer for at have tvunget et halstørklæde og fodboldtrøjer fra FCK-fans i et S-tog.

Det har en dommer onsdag afgjort i Københavns Byret.

Dommeren mener, at der fortsat er en risiko for, at han kan påvirke efterforskningen. Den 25-årige gulvlægger har siddet fængslet siden 11. august, hvor han blev varetægtsfængslet for ulovlig tvang.

Anklagemyndigheden mener, at der er tale om røveri, men retten har kun fundet grundlag for at fængsle ham på en mistanke om ulovlig tvang, der er mindre alvorligt.

Inden dommeren forlængede fængslingen, fik den 25-årige mulighed for at sige et par ord.

- Jeg fortryder, og jeg er fuldstændig færdig med fodbold. Jeg har fået en kæmpe lærestreg, lød det.

Sagen drejer sig om tre episoder, der udspillede sig i et S-tog søndag 7. august efter en fodboldkamp i Parken mellem Brøndby og FCK. FCK vandt 4-1.

Manden erkender, at han flåede et halstørklæde af en FCK-fan, og at han tvang to andre til at tage deres FCK-trøjer af.

Derudover er han sigtet for et tredje tilfælde angående en trøje, men her mener han, at der må være tale om en anden gerningsmand.

Da han blev fremstillet i retten tidligere i august, fortalte han, at han var sur over nederlaget, og at der i S-toget efter kampen opstod dårlig stemning. Det slog klik, da nogle unge FCK'ere råbte "god tur hjem".

I sigtelsen hedder det, at han tog trøjer og halstørklæder som "trofæer", men det afviser han.

Anklagerfuldmægtig Kristian Buskov fortalte onsdag i retten, at man siden fængslingen 11. august har kigget videoovervågning igennem fra S-toget og fra en taxa, som den 25-årige efterfølgende var med.

Han lagde dog også vægt på, at efterforskningen endnu ikke er færdig.

- Der skal findes medgerningsmænd, og så skal efterforskningen afsluttes, og sagen skal overdrages til juridisk vurdering, sagde Kristian Buskov.

Der er dog identificeret en anden medgerningsmand, påpegede forsvarer Søren Bech. Han fortalte også, at overvågningen viser, at den sigtede ikke tog nogle af trøjerne eller halstørklædet med sig.

- Grundlaget for fængsling er simpelthen væk nu, sagde han.

Anklageren ønskede at få fængslingen forlænget i to uger mere. Men dommeren ville altså kun fængsle indtil 7. september.

- For der er også noget proportionalitet, lød det fra dommeren.

Om en uge skal en anklager derfor kræve fængslingen forlænget igen, hvis ikke manden skal løslades.

Søren Bech, siger, at de vil overveje, om de skal kære afgørelsen om fortsat fængsling til landsretten.

/ritzau/