Brokollaps i Baltimore kan medføre forsinkelser og dyrere fragt

Det vil skabe øget pres på omkringliggende havne og øvrig infrastruktur, at broen Francis Scott Key Bridge i Baltimore er kollapset efter at være blevet påsejlet af et containerskib.

Det siger shippinganalytiker og stifter af rådgivningsfirmaet Vespucci Maritime Lars Jensen.

Den kollapsede bro i Baltimore er nemlig placeret, så det ikke vil være muligt for skibe at sejle ind i containerhavnen i byen, mens den ligger i vejen.

- Der vil komme nogle flaskehalsproblemer som konsekvens af det, hvilket vil betyde forsinkelser og fordyrelse af eksport og import på den amerikanske østkyst, siger Lars Jensen.

Han vurderer, at der vil være tale om små forsinkelser idet havnen i Baltimore ikke er blandt de største i forbindelse med containerfragt på østkysten i USA.

Forsinkelserne kan dog godt sprede sig, så de også rammer skibe, der skal igennem andre havne. Det skyldes, at presset på både andre havne og transport ind i landet vil blive øget.

- Den største udfordring er nok knap så meget havnene, men at finde nok kapacitet ind i landet. En ting er at sende lastbiler andre steder hen, men vi får ikke flere togskinner til de andre havne, siger Lars Jensen.

Han forklarer, at containere normalt ankommer til en havn to til tre dage før det skib, de skal om bord på.

- Så der vil stå en masse containere med last i havnen i Baltimore, som ikke kan komme nogen steder, fordi der ikke kan komme skibe ind i havnen. Så de skal ud af havnen og køres med tog eller lastbil til andre havne, siger han.

Natten til tirsdag lokal tid sejlede et containerskib ind i broen Francis Scott Key Bridge i Baltimore i delstaten Maryland.

Containerskibet er chartret af det danske rederi Mærsk. Det bekræfter Mærsk i en skriftlig kommentar.

Skibet var på vej ud af havnen i Baltimore med kurs mod Colombo i Sri Lanka, da det pludselig ændrede bane og sejlede ind i broen.

Videooptagelser fra stedet viser, hvordan den store bro hurtigt kollapsede og faldt i vandet i floden Patapsco.

På et pressemøde tidligt tirsdag morgen lokal tid fortæller James Wallace, der er leder af brandvæsnet i Baltimore, at en person er fundet i kritisk tilstand i floden. Yderligere en person er reddet op af vandet.

Redningsmandskab leder fortsat efter mindst syv personer i vandet, fortæller James Wallace.

/ritzau/