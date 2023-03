Brud med Kanye West kan koste Adidas 15 milliarder kroner

Bruddet med Ye, der tidligere var kendt som Kanye West, koster Adidas milliarder.

Det er den altoverskyggende konklusion, efter at den tyske sportsgigant onsdag har offentliggjort sit årsregnskab.

Virksomheden har allerede sagt, at bruddet ventes at koste 1,2 milliarder euro i 2023 plus yderligere 200 millioner euro.

Altså op mod 10,5 milliarder kroner.

I onsdagens årsrapport fremgår det, at bruddet allerede i fjerde kvartal af 2022 kostede Adidas i alt 600 millioner euro.

Det svarer til 4,5 milliarder kroner.

Alt i alt risikerer Adidas altså en regning på op mod 2 milliarder euro - eller 15 milliarder kroner - for at have droppet den tidligere så populære musiker.

Adidas har i mange år solgt en kollektion af sko og tøj under navnet Yeezy, der er afledt af Yes navn.

Men i oktober 2022 blev samarbejdet afbrudt, efter at Ye blandt andet havde fremsat udtalelser, der af mange blev opfattet som antisemitiske.

Generelt var 2022 et svært år for Adidas, som så en nedgang i bundlinjen på 1,5 milliarder euro sammenlignet med året før til 636 millioner euro i 2022.

- 2023 kommer til at være et overgangsår, siger Adidas' administrerende direktør, Bjørn Gulden, i en pressemeddelelse.

Det var også, selv om at omsætningen voksede med lidt over en milliard euro til 22,5 milliarder euro.

Som følge af den store nedgang på bundlinjen er der yderligere dårlige nyheder til selskabets investorer.

Adidas har nemlig valgt at betale udbytte for 1,5 milliarder euro mindre end i 2021.

Aktionærerne kan i alt se frem til at modtage 612 millioner euro i udbytte.

Adidas ligger stadig inde med et stort lager af Yeezy-produkter. Ifølge virksomheden overvejes det fortsat, om det kan sælges under et andet navn eller laves om.

Også modehuset Balenciaga og tøjgiganten Gap har kappet båndene til Kanye West.

Det samme har CAA, som er et af Hollywoods største talentbureauer, gjort.

Ye er en prisbelønnet musiker, men har de seneste år også markeret sig gennem opsigtsvækkende, politiske udmeldinger.

Det har ad flere omgange fået ham ekskluderet fra forskellige sociale platforme.

Hans ekskone, Kim Kardashian, har tidligere forsvaret sin daværende mand i et længere opslag på det sociale medie Instagram, hvor hun understregede, at han er bipolar.

Kanye West har tidligere fortalt, at han fik stillet diagnosen i 2017.

/ritzau/