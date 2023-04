Brugte elbiler er vokset i popularitet efter Teslas prishug

Interessen for at købe en brugt elbil er vokset betydeligt, efter at priserne på brugtvognsmarkedet er raslet ned de seneste måneder.

Det viser en undersøgelse, som Bilbasen og Spar Nord står bag.

I marts blev der således solgt hele 4200 brugte elbiler i Danmark. Det er 44 procent flere end i måneden før.

Priserne begyndte at falde, efter at Tesla sænkede priserne markant på en række af selskabets modeller i januar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den populære Model 3 faldt eksempelvis 90.000 kroner i pris, mens Model Y faldt mere end 100.000 kroner.

Siden har Tesla sænket sine priser to gange yderligere, og det har altså sat skub i nogle bevægelser på brugtvognsmarkedet for elbiler, vurderes det.

Efter de første reduktioner faldt prisen på brugte elbiler på Bilbasens markedsplads med 33.000 kroner i gennemsnit. Det fortæller Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, i januar.

Ifølge undersøgelsen er det danske brugtvognsmarked for elbiler nu det billigste i Europa med priser, der ligger fire procent under det europæiske gennemsnit.

Spar Nord og Bilbasen har forsøgt at sammenligne de totale omkostninger, der er forbundet med et køb af en brugt elbil og en brugt diesel- eller benzinbil.

Artiklen fortsætter under annoncen

I dag er totalomkostningerne 30 procent lavere ved køb af en brugt elbil over for en konventionel bil. Det er ifølge undersøgelsen den største forskel, der nogensinde har været.

- Udviklingen hænger sammen med, at priserne på brugte elbiler faldt rigtig meget gennem andet halvår i 2022, men især efter at Tesla sænkede priser i starten af 2023, siger markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen.

- Det har betydet, at når prisen på en ny elbil faldt, så faldt priserne på de brugte tilsvarende. Det har betydet, at de brugte elbiler i Danmark er rekordbillige. Og når biler er billige, så ved vi, at danskerne slår til og køber dem.

Prisfaldene har haft en særlig stor effekt i Danmark, da der i forvejen er et højt udbud af brugte elbiler i forhold til efterspørgslen på markedet, lyder det fra markedsanalytikeren.

/ritzau/