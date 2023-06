Bryggeriet Harboe taber millioner trods prisstigninger

Lige som mange andre selskaber har bryggeriet Harboe været hårdt medtaget af stigende priser på energi, fragt og emballage det seneste år.

De højere udgifter har været medvirkende til, at bryggeriet tabte godt 4,3 millioner kroner i sit seneste regnskabsår.

Det fremgår af det skæve regnskab for 2022/2023.

Bryggeriet forsøgte ellers midtvejs at vende underskud til overskud ved at hæve priserne på øl og sodavand, men det var ikke nok.

Resultaterne har i en periode været svingende for det danske bryggeri, der er det tredjestørste målt på omsætning her i landet.

De seneste fem år har således budt på underskud på op til 32 millioner kroner samt overskud på mere end fem millioner kroner.

Harboe kan derimod glæde sig over, at selskabet formåede at løfte omsætningen med 14 procent til i alt 1,6 milliarder kroner i perioden.

Bryggeriet var ved regnskabsårets begyndelse klar over, at det ville blive et vanskeligt år.

Derfor gik man i tæt dialog med sine kunder om, at det var nødvendigt at hæve priserne på produkterne, siger direktionen i regnskabet.

- Gennemførte prisstigninger og øget forretningsomfang betød, at vi efter et første halvår med negative resultater igen i 2. halvår begyndte at få sorte tal på bundlinjen, lyder det.

- Desværre kom effekten så sent, at vi ikke kunne nå at indhente det, vi tabte i starten af året, men det viser dog, at vi atter er på rette vej.

Harboe står blandt andet bag Harboe Pilsner og en række farverige sodavand med forskellig smag.

Sidste år lancerede bryggeriet nye designs på hele porteføljen, og det er tilsyneladende modtaget positivt hos forbrugerne, lyder det i regnskabet.

- Designændringen er sket som led i vores strategiske mål om at komme tættere på forbrugerne og skabe øget opmærksomhed om Harboe, om vores produkter og værdier, siger direktionen.

