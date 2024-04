Buschauffør i kritisk tilstand efter akut sygdom under kørsel

En buschauffør, der fredag blev kørt på hospitalet, er lørdag morgen i kritisk tilstand.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Thomas Ratzlaff.

Den pågældende buschauffør sad bag rattet i en bus, der fredag aften forulykkede i Stenløse nordvest for København.

- Han får noget akut sygdom, og det er årsagen til, at han kører galt, siger vagtchefen.

Bussen væltede i krydset Frederikssundsvej/Krogholmvej. Der var ikke andre køretøjer involveret i ulykken.

Der blev kort før klokken 20 tilkaldt hjælp og ydet livreddende førstehjælp på buschaufføren, som blev kørt til behandling på hospitalet.

Lørdag er han fortsat indlagt.

Politiet har fået foretaget alle de nødvendige tekniske undersøgelser efter uheldet, men det har lørdag morgen endnu ikke været muligt at tale med buschaufføren.

- Vi afventer, at han vågner og er egnet til afhøring, siger Thomas Ratzlaff.

Fredag aften fortalte politikredsen, at politiet ikke mistænker, at chaufføren var påvirket af eksempelvis spiritus, men at han fik et ildebefindende under kørslen.

Ingen kom ifølge vagtchefen til skade, da bussen kørte galt.

