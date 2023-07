Butik i brand i København: Kraftig røgudvikling

Hovedstadens Beredskab er mandag eftermiddag til stede i Oehlenschlægersgade i København, hvor der er udbrudt brand i en butik.

Det fortæller Frank Mikkelsen, der er vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab.

- Vi er i gang med at foretage slukning af en brand i en butik i Oehlenschlægersgade, hvor der har været en kraftig røgudvikling, siger han.

Han oplyser videre, at man fik en anmeldelse om branden mandag klokken 13.27, og at der ikke er nogen tilskadekomne i forbindelse med branden.

Branden er opstået i stueetagen, og ifølge B.T. er der tale om en frisørsalon.

- Vi er i gang med at få ventileret i opgangene, som røgen har spredt sig til. Inden vi færdiggør vores indsats, skal vi sikre os, at branden ikke har spredt sig til etageadskillelsen over, siger Frank Mikkelsen.

Istedgade er som følge af branden spærret i begge retninger.

Hovedstadens Beredskab har i øjeblikket ingen konkret tidshorisont på, hvornår det forventer at være færdige på stedet.

/ritzau/