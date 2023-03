Butikkernes salg falder marginalt i februar

Forbrugerne ser ikke ud til at være skræmt helt væk af fortsat høje priser i detailhandlen.

Detailsalget faldt således kun marginalt med 0,3 procent fra januar til februar. Det viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Dermed begynder butikkerne så småt at vise tegn på stabilisering, efter at de sidste år var vidne til det kraftigste årlige fald nogensinde målt.

Det skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

- Detailsalget ser ud til at stabilisere sig efter en hård nedtur gennem 2022.

- Det positive i dagens tal er derfor, at det ikke umiddelbart ligner, at der er slået et stort hul i danskernes købelyst, men at salget stabiliserer sig omkring niveauet fra tiden før corona.

Detailsalget har de seneste år været på lidt af en rutsjetur.

Først bragte coronapandemien gyldne tider med sig, men siden har krig, inflation og høje renter spændt ben for forbrugerne.

- Det vigende salg i forhold til de foregående år kommer ikke som nogen stor overraskelse, skriver Jeppe Juul Borre.

- Tiden er en anden, hvor danskernes forbrugsmønster er ved at vende tilbage til normalen, og samtidig er priserne steget markant. Det får simpelthen forbrugerne til at skrue ned for indkøbene.

Ifølge Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, er det værd at notere sig, at detailsalget målt i kroner og ører rent faktisk steg fra januar til februar.

- Vi er altså fortsat i den situation, at danskerne øger forbruget målt i kroner og øre, men samtidig får færre varer med hjem.

- Det er en meget håndgribelig konsekvens af den fortsat meget høje inflation, skriver han i en kommentar.

Tore Stramer forventer, at detailsalget fortsat vil dale i løbet af 2023, men han vurderer ikke, at der vil være tale om en decideret forbrugskrise.

