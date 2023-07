Byret afgør spørgsmål om dørlukning i sag mod tidligere FE-chef

Fredag klokken 14.15 bliver næste kapitel i sagen mod den tidligere chef i Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen skrevet.

Det sker, når Retten i Lyngby afsiger kendelse om, hvorvidt dørene skal lukkes eller ej, når sagen efter planen begynder i slutningen af oktober.

Her skal det afgøres, om Findsen gjorde sig skyldig i landsforræderi, da han ifølge anklagemyndigheden videregav hemmelige oplysninger til journalister.

I en anden sag om dørlukning afgjorde Højesteret i slutningen af juni, at dørene skal være åbne for offentligheden og medier, når sagen mod en tidligere ansat i Politiets Efterretningstjeneste, der er tiltalt for at have lækket fortrolige oplysninger, begynder.

Egentlig havde den tidligere PET-ansatte tilkendegivet, at han ville tilstå, og et retsmøde var i den forbindelse berammet i Københavns Byret 9. februar.

Byretten havde forud for det afgjort, at dørene skulle være lukkede.

Den kendelse blev dog kæret af den tidligere PET-ansatte, og 7. februar led anklagemyndigheden et nederlag i landsretten i spørgsmålet om lukkede døre, da det blev afgjort, at de skulle være delvist åbne.

Sagen blev derfor udskudt med henblik på at få spørgsmålet afgjort ved Højesteret.

Heller ikke her fik anklagemyndigheden medhold i, at dørene skal lukkes.

I forbindelse med spørgsmålet om dørlukning i sagen mod den tidligere PET-ansatte sagde Rigsadvokaten - som er anklagemyndighedens øverste instans - at åbne døre kunne komme til at betyde, at man må droppe sagen.

Da der ifølge Rigsadvokaten er risiko for at komme til at dele hemmelige oplysninger med offentligheden.

Om det samme gør sig gældende i Findsen-sagen, vides ikke. Anklagemyndigheden har forud for kendelsen fredag ikke ønsket at kommentere det spørgsmål.

- Endnu afventer vi rettens afgørelse, lyder det.

Afgørelsen i Højesteret medførte, at parterne i sagen mod Lars Findsen ville indsende flere dokumenter - såkaldte processkrifter - til retten.

I skrifterne kan forsvarerne og anklagemyndigheden komme med flere og uddybende argumenter for, hvorfor de mener, at retten skal følge deres påstande.

Lars Findsens forsvarere ønsker, at sagen skal køre for åbne døre. Omvendt mener anklagemyndigheden, at det er afgørende, at dørene lukkes.

Uanset hvad Retten i Lyngby når frem til, har Lars Findsens forsvarere og anklagemyndigheden mulighed for at kære kendelsen til Østre Landsret, hvis de ikke får medhold.

I sidste ende kan spørgsmålet om dørlukning - lige som i sagen mod PET-manden - ende for Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet afgør, at spørgsmålet er af principiel karakter.

