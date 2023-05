Byret afviser at koble fynsk knivoverfald til bandekonflikt

Mens en 25-årig mand er blevet idømt seks års fængsel for et knivoverfald i Odense, er sagen endt med frifindelse for flere andre i sagen.

Det står klart, efter at Retten i Odense tirsdag har afsagt skyldkendelse og onsdag har udmålt straffe i sagen.

Der var otte tiltalte. Den 25-årige Ahmad Mahmoud Salem var som den eneste tiltalt for drabsforsøg ved at have overfaldet en 27-årig mand med kniv og får altså seks års fængsel.

De syv andre var tiltalt for grov vold ved overfaldet. Det er dog kun to af de andre, som er dømt for grov vold ved overfaldet. De to på henholdsvis 21 og 25 år idømmes begge to års fængsel.

To af de resterende er helt frifundet i sagen, mens de tre sidste har fået mindre straffe for andre forhold.

Offeret var ifølge Fyens Stiftstidende en leder af en gruppering ved navn 9hunna. Alle de otte, der blev anholdt efter knivoverfaldet, har ifølge politiet relation til en anden gruppering ved navn NBV.

Ifølge mediet har de to grupper været i en langvarig konflikt med hinanden.Offeret var efter overfaldet i livsfare og fik behandling på hospitalet.

Men anklagemyndighedens påstand om, at overfaldet skete som led i en bandekonflikt blev afvist. Og det kommer bag på anklager Christian Nielsen.

- Der er flere dele i dommen, som vi er meget overraskede over - herunder frifindelsen for paragraf 81a (bandeparagraffen, red.), siger han.

Var bandeparagraffen taget i brug, kunne straffen blive forhøjet.

Ifølge fyens.dk blev det ved skyldkendelsen oplyst, at retten ikke mener, at de to grupper i sagen udgør egentlige bander.

- De to grupper 9hunna og NBV udgør ikke en bande i egentlig forstand, men er efter det oplyste løst strukturerede grupper, indledte retsformanden sin forklaring ifølge avisen.

Det vil være op til Statsadvokaten at vurdere, om anklagemyndigheden skal anke dommen til landsretten.

Ahmed Mahmoud Salem tog betænkningstid i forhold til at anke dommen, og det gjorde flere af de andre også.

/ritzau/