Byret afviser at nedlægge forbud mod DR-dokumentar

Københavns Byret har lørdag afvist at nedlægge forbud mod DR-dokumentar, som entertainer Martin Brygmann har anmodet om.

Det oplyser Københavns Byret til Ritzau.

Ifølge Martin Brygmanns advokat, Heidi Højmark Helveg, er DR kommet med ”udokumenterede freds- og ærekrænkende påstande” mod ham.

- I de tilfælde, hvor påstandene indeholdt tilstrækkelig konkrete oplysninger til, at de kunne efterprøves, har vi kunnet påvise alvorlige fejl, manipulation og direkte usandheder, skrev Heidi Højmark Helveg i en mail til Ritzau torsdag aften.

Hun og Martin Brygmann var torsdag mødt op i byretten til et retsmøde, hvor Brygmann forlangte, at der blev nedlagt forbud mod en udgivelse, hvis indhold endnu ikke er offentlig kendt.

Ud over DR var DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, og produktionsselskabet Impact TV også blevet stævnet af skuespilleren.

Heidi Højmark Helveg og Martin Brygmann har gennem de sidste syv måneder henvendt sig til DR ti gange for at få fremlagt dokumentation.

- I sidste uge lykkedes det endelig at mødes med DR for at gennemgå påstandene, men igen afviste DR at fremvise nogen form for dokumentation eller svar, der kunne lede til opklaring, skrev Heidi Højmark Helveg videre i mailen til Ritzau torsdag.

Man kan anmode retten om et midlertidigt forbud, hvis en person eller virksomhed får krænket sine rettigheder.

Flere medier, herunder Berlingske og Ekstra Bladet, har tidligere skrevet, at det drejer sig om indholdet i en kommende dokumentar.

Dette har Ritzau ikke kunnet få bekræftet af Martin Brygmanns advokat.

Martin Brygmann har været en del af den danske underholdningsbranche siden begyndelsen af 1990'erne. Han er kendt fra både skuespil, musik og satire. Han har desuden været vært på forskellige programmer på tv.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra Martin Brygmanns advokat lørdag.

