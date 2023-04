Byret afviser ønske fra Claus Hjort om nævningesag

Straffesagen mod Claus Hjort Frederiksen skal behandles af en dommer og to lægdommere. Det har Københavns Byret bestemt fredag formiddag, oplyser retten.

Dermed har retten afvist den tidligere forsvarsministers ønske om, at sagen skal afgøres af et nævningeting med et argument om, at sagen er politisk.

I et nævningeting er der flere dommere end normalt. Seks lægdommere medvirker som nævninger, og desuden er der tre juridiske dommere.

Claus Hjort er tiltalt for at have røbet oplysninger om statshemmeligheder. Han nægter sig skyldig.

Artiklen fortsætter under annoncen

I november og december skal byretten afgøre, om der er beviser for tiltalen, men forud for den såkaldte hovedforhandling skal flere spørgsmål om processen afklares.

Det ene drejer sig om selve procesformen. Og her har Hjort Frederiksens forsvarer, advokat René Offersen, altså ønsket nævninger, fordi det ifølge ham er en politisk sag.

I retsplejeloven står, at nævninger skal træffe afgørelse i sager "vedrørende politiske lovovertrædelser."

Men byretten er altså ikke enig i, at betingelsen for nævninger er opfyldt.

Desuden skal det på forhånd afklares, om dele af sagen eller den hele skal behandles bag lukkede døre. Det ventes afgjort i maj.

/ritzau/