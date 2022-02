Byret blev kortvarigt evakueret efter en bombetrussel

En person har tirsdag ringet til Retten i Kolding med en bombetrussel.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

På grund af truslen blev byretten "kortvarigt" evakueret, men tirsdag middag oplyser politiet, at medarbejderne er vendt tilbage til bygningen igen.

Ifølge JydskeVestkysten, der havde en medarbejder i retten for at dække en sag, blev omkring 100 mennesker om formiddagen bedt om at forlade retten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det blev kun til en kortere pause, før de atter kunne gå indenfor. Det fremgår af pressemeddelelsen ikke, hvad der førte til, at politiet tilsyneladende vurderede, at folk igen trygt kunne opholde sig i retsbygningen.

Der er tirsdag over middag stadig nogle afspærringer ved Retten i Kolding, i forbindelse med at politiet undersøger sagen.

- Politiet afsøger områder, undersøger og efterforsker nærmere på stedet og efterforsker også, hvem der måtte stå bag truslen, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Politiet beder om, at borgere i området respekterer afspærringerne på stedet.

/ritzau/