Byret dømte mand for børneporno uden at se video

En tiltalt i en sag om børneporno måtte selv bevise sin uskyld, før han blev frifundet.

Det konkluderer mandens forsvarer efter en afgørelse i Vestre Landsret i sidste uge.

Oprindeligt var en 20-årig mand af Retten i Holstebro blevet dømt.

I april sidste år fandt en dommer og to domsmænd det bevist, at han havde delt en video, som viste en 17-årig pige give en mand oralsex.

Den tiltalte nægtede, men blev altså fundet skyldig. Og det er selv om byretten ikke havde set videoen, oplyser mandens forsvarer, advokat Peter Secher.

Dommen blev anket til landsretten. Og i den forbindelse bad forsvareren om afhøring af alle cirka 15 personer i den gruppe på Snapchat, der havde fået videoen.

- Det viste sig om aftenen, inden sagen skulle for retten, at en af af dem havde videoen stadigvæk, fortæller han.

Kun 25 minutter før retsmødet næste morgen så advokat Peter Secher selv optagelsen.

Forsvareren viste derefter sekvensen til anklageren. Og reaktionen kom prompte, fremgår det af landsrettens dom:

"Anklagemyndigheden har påstået frifindelse efter umiddelbart før hovedforhandlingen at have fået forevist den video, der er omfattet af tiltalen."

De tre landsdommere og tre lægdommere frifandt derefter den 20-årige.

At blive dømt for børneporno kan være ødelæggende for en ung mands fremtid, understreger Peter Secher.

- Derfor er det vigtigt, at uskyldige ikke dømmes. Og vigtigst at tiltalte frifindes, når der er rimelig tvivl.

- Jeg synes desværre, at forløbet viser, at det er for svært at blive frifundet. Forløbet viser i hvert fald også, at domstolene ikke altid er gode til at vurdere beviser og rimelig tvivl. Og værst af alt viser forløbet, at den tiltalte nogle gange må bevise sin uskyld, siger Peter Secher.

Byrettens dom lød på betinget fængsel i 14 dage - og ikke mindst en plet på straffeattesten. Først efter tre år slettes en betinget dom fra straffeattesten.

/ritzau/