To kvinder og en mand er sigtet i sag om hvidvask af 32 milliarder kroner gennem selskaber i København.

Byret er klar til sag om hvidvask af milliarder via Danske Bank

Københavns Byret har reserveret dage i kalenderen til en forventet straffesag om hvidvask af milliarder af kroner gennem Danske Banks filial i Estland.

Første retsmøde i den beløbsmæssigt enorme sag vil finde sted 20. september, oplyser retten til Ritzau.

Endnu har anklagemyndigheden ikke rejst tiltale i sagen. Men byretten har fastlagt over 20 retsmøder, så man er klar, hvis det sker.

To kvinder og en mand er sigtet i sagen, som foreløbigt handler om hvidvask af 32 milliarder kroner. Pengene stammer ifølge mistanken fra lovovertrædelser, og efter ønske fra blandt andre russiske forretningsmænd skulle deres oprindelse sløres gennem en kæde af transaktioner.

Den påståede forbrydelse skal været sket ved at stifte og administrere en række kommanditselskaber, der havde konti hos Danske Bank i Estland. I en periode på otte år strømmede de store beløb gennem selskaberne, før de blev sendt videre ud i verden.

De danske kommanditselskabers ejere er selskaber på Cypern, De Britiske Jomfruøer, Seyschellerne, Belize og andre steder, som er kendt for at fungere som skattely.

I Bagmandspolitiet fattede betjente i 2019 mistanke om ulovlig pengetrafik i forbindelse med en større undersøgelse af Danske Banks filial i Estland. Interessen samlede sig om kommanditselskaber oprettet i Danmark.

Ifølge sigtelserne i sagen koncentrerer politiet sig om 42 kommanditselskaber.

Den ene af de tre sigtede i straffesagen er en håndværker med litauisk baggrund. Han har været indsat som direktør i godt 200 selskaber, men var blot stråmand.

Det har han sagt under en anden straffesag om hvidvask. Her blev en litauisk kvinde dømt for hvidvask af 140 millioner kroner.

Såvel hun som en kvinde med russisk baggrund er også sigtet i sagen om milliarderne. Sidstnævnte kvinde blev udleveret fra England i december. Begge kvinder er varetægtsfængslet. Og begge nægter sig skyldige.

I et retsmøde i Østre Landsret i april kom specialanklager Lisette Jørgensen fra NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, ind på, hvad der potentielt er i vente. I en kommende straffesag er der mulighed for en straf på op til fængsel i ni år.

