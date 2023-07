Byret forlænger fængsling af evakueret Syrien-mor

Retten på Frederiksberg har torsdag bestemt, at en 34-årig kvinde, som sidste måned sammen med sine børn blev evakueret fra al-Roj-fangelejren i Syrien, fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Kvinden blev anholdt straks ved hjemkomsten til Danmark og blev sankthansaftensdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg, hvor hun blev varetægtsfængslet.

Kvinden er sigtet efter straffelovens bestemmelse om at medvirke til fremme af en terrororganisations virksomhed og for at indrejse i et konfliktområde, fordi hun i 2014 rejste til Raqqa i Syrien med sin mand.

Manden var højt placeret i den militante bevægelse Islamisk Stat, der af domstolene adskillige gange er blevet stemplet som en terrororganisation. Året efter blev manden dræbt i krigen, og kvinden var på egen hånd.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun blev taget til fange og anbragt først i al-Hol-lejren og siden i al-Roj-lejren. Begge kontrolleres af de kurdiske styrker i området.

Mens hun sad fanget, fik hun frataget sit danske statsborgerskab. Det skete administrativt efter en ny lov.

Hidtil havde de krævet en dom, hvis man skulle miste sit statsborgerskab, men den nye lov muliggjorde en fratagelse uden forudgående rettergang, hvis myndighederne vurderede, at den pågældende havde skadet Danmarks interesser.

Det er desuden et krav, at der foreligger et dobbelt statsborgerskab, da det ikke er tilladt at gøre folk statsløse.

Flere danske kvinder, som sad i al-Roj-lejren blev ramt, og fordi de ikke længere var danske, afviste myndighederne at hjælpe dem hjem. Deres børn ville man gerne evakuere, men kvinderne skulle blive.

Det affødte tovtrækkerier såvel politisk som juridisk, og enden på det hele blev, at også kvinderne blev tilbudt evakuering. Men i Danmark venter en straffesag, og flere kvinder er allerede blevet dømt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Andre kvinder var allerede blevet evakueret - det skete tilbage i efteråret 2021 - da de var danske statsborgere. De er blevet idømt straffe i omegnen af fire års fængsel for at have fremmet en terrororganisations virksomhed.

Deres forbrydelse består i, at de har virket som husmødre og passet hjem og børn for mænd, der har været militant engageret i Islamisk Stat.

Den 34-årige kvinde, som er fængslet af Retten på Frederiksberg har forsøgt at få afgørelsen om fratagelse af statsborgerskab underkendt i både Østre Landsret og Højesteret. Men uden held.

Kvinden, som har marokkansk baggrund, har imidlertid indbragt sagen for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, hvor den afventer behandling.

/ritzau/