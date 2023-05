Byret godkender skjulte lydoptagelser fra PET-mand i drabssag

Det er i orden, at anklagemyndigheden i en drabssag fra 2016 afspiller stribevis af skjulte optagelser, som en undercover PET-mand foretog i Enner Mark Fængsel i 2020, 2021 og 2022.

Det har Retten i Glostrup tirsdag afsagt kendelse om.

- Der er ikke grundlag for på forhånd at afskære anklageren fra at fremlægge beviset, siger retsformand Henrik Munkholm.

Der er dermed tale om en sejr for specialanklager Bo Bjerregaard, som har varslet, at han ønsker at afspille 73 optagelser under retssagen.

Det er en 29-årig mand, som sidder på anklagebænken. Han er tiltalt for med kniv at have dræbt gravide Louise Borglit i Elverparken i Herlev en novemberdag i 2016.

Han nægter sig skyldig.

Hans forsvarer, advokat Christina Schønsted, har opponeret mod, at optagelserne måtte bruges i retten. Det har hun gjort med henvisning til, at der i hendes øjne er tale om afhøringer af en mistænkt, og hun mener dermed, at hendes klient burde være afhørt med en sigtets rettigheder.

Forsvareren kærer byrettens kendelse om, at optagelserne må fremlægges i retten. Dermed skal landsretten tage stilling til spørgsmålet.

Schønsted beder om opsættende virkning, hvilket betyder, at optagelserne ikke må afspilles, før landsretten har taget stilling til emnet, men det afviser de tre juridiske dommere.

PET-manden blev med dæknavnet "Frank" indsat i Enner Mark Fængsel i slutningen af oktober 2020 og var indsat der i næsten en måned.

Undervejs fik Frank samvær med den i dag 29-årige mand, der var ved at afsone en dom på otte års fængsel for drabsforsøg mod en kvinde.

Frank bar aflytningsudstyr, og det har ført til, at deres samtaler er optaget på lyd. På disse optagelser mener anklagemyndigheden, at den 29-årige tilstår, at han står bag drabet på Louise Borglit i 2016.

Forsvarer Christina Schønsted afviser dog, at han tilstår noget.

Der er afsat 11 dage til sagen, og undervejs skal både den tiltalte og PET-manden efter planen afgive forklaring. Sidste retsdag er 23. juni.

