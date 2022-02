Byret skal bruge lang tid på at afgøre sagen om Greed

Godt seks måneder skal Københavns Byret bruge på at tage stilling til den hidtil største straffesag om økonomisk kriminalitet.

Byretten afsiger dom 18. august. Det kommer torsdag frem under det sidste retsmøde i den sag, som politiet har kaldt "Operation Greed". Kort før middag trækker domsmandsretten sig tilbage for at votere.

- God sommerferie, siger en forsvarer til dommere og domsmænd bag podiet.

Tiltalen drejer sig om hvidvask af 452 millioner kroner og om skatte- og momssvindel for næsten 300 millioner kroner.

Angiveligt skete kriminaliteten, da der blev udfærdiget flere end 5000 falske fakturaer til håndværkere og andre, der havde leveret sort arbejde.

Denne påstand fra anklagemyndigheden har de 17 mænd og tre selskaber nægtet sig skyldige i.

Det var tilbage i oktober 2017, at en stor politistyrke slog til med anholdelser og ransagninger på mange adresser. En større gruppe blev varetægtsfængslet.

Selve hovedforhandlingen i sagen blev indledt i december 2018, og efter godt 170 retsmøder er processen slut.

At retten har fundet det nødvendigt at afsætte så lang tid til votering i en straffesag er usædvanligt. Det er retsformanden, dommer Mette Undall-Behrend, selv inde på, da hun bekendtgør tidspunktet for domsafsigelsen.

- Det skyldes, at der er tale om en sag af et ekstraordinært omfang med 20 tiltalte, og det gør, at der er behov for mere tid, siger hun til de tre anklagere, de mange forsvarere og de tiltalte, der er mødt op.

Seks af de anklagede har taget plads i retssalen på det allersidste retsmøde, hvor de har mulighed for at komme til orde.

- Han sender en hilsen, han er på arbejde, siger advokat Hugo Steinmetz om sin klient.

I øvrigt indvilger retten i at udlevere pas til to af de tiltalte mænd. De har været deponeret som en slags varetægtsfængsling.

Indgrebet er slut efter at have stået på i fire år og fire måneder. I en stor del af perioden har flere af de tiltalte i øvrigt været frihedsberøvet.

Den påståede hovedmand bør straffes med fængsel i ti år, har anklagerne sagt til retten.

