Byret: Tilråb mod Sikandar Siddique var ikke ulovlige

En serie grove ord mod Sikandar Siddique og hans forældre ved Folketingets åbning sidste år var ikke en overtrædelse af straffeloven.

Det fastslår Københavns Byret mandag i en sag mod en 45-årig mand, der tidligere har været med i Stram Kurs.

5. oktober sidste år var han iført en t-shirt med ordene Fuck Islam og demonstrerede for partiet Danske Patrioter.

Anklagemyndigheden mente, at det var chikane af en person i offentlig tjeneste, da den 45-årige ved Folketingets trappe kom med flere tilråb mod lederen af Frie Grønne.

"Pak dit lort og skrid hjem og pak din familie med, de er ikke velkomne her", lød det blandt fra den ophidsede mand.

Episoden fik megen omtale, og der var en række støtteerklæringer til Sikandar Siddique. Ikke mindst fordi tilråbene om landsforræderi og andet faldt, mens politikeren var ved at følge sine forældre ned til en taxa.

Tiltalen drejede sig om, at en person i offentlig tjeneste fik krænket sin fred og blev chikaneret. Der var skærpende omstændigheder af to grunde: Fordi chikanen havde baggrund i Siddiques etniske oprindelse og tro, og fordi den skyldtes hans deltagelse i den offentlige debat.

Men frifindelsen sker blandt andet med henvisning til de 45-åriges ytringsfrihed, som er garanteret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det oplyser retsformanden.

I sin forsvarstale har advokat Henrik Dupont Jørgensen netop henvist til konventionen. Desuden har han mindet dommeren og de to domsmænd om, at politikere må kunne tåle mere end andre.

- Han vil gerne debattere, han vil gerne provokere, og det ligger inden for rammerne af det, som politikere må kunne acceptere, har advokaten sagt om sin klients optræden.

Derimod mente anklager Emil Gregersen ikke, at en dom ville indskrænke retten til at debattere politik.

- Det har ikke noget med ytringsfrihed at gøre. De ord, der blev brugt, er udtryk for et indædt had mod et folketingsmedlem, og de var begrundet i folketingsmedlemmets etnicitet, mente han.

Oprindeligt fastslog anklagemyndigheden, at der ikke kunne dømmes for overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf. I stedet blev det til en tiltale om chikane.

Den 45-årige føres ind i retslokalet af tre fængselsbetjente. Han er ved at afsone en straf på tre måneders fængsel for vold mod sin far.

Men retten afviser at lægge mere straf oveni, selv om han findes skyldig i andre forhold.

Tre gange er han taget med ulovlig peberspray, en gang er han kørt rundt med en ulovlig kniv. Politifolk blev fornærmet, da han kaldte dem fucking klamme pansersvin - "jeg håber, at I dør". Og endelig kom han i klammeri med journalisten Knud Meldgaard.

Den 45-årige har modtaget dommen. Men anklagemyndigheden har mulighed for at anke.

/ritzau/