Toneangivende dansk aktieindeks når laveste niveau i over et år. Analytiker tror rentehop kan spille en rolle.

C25-aktieindeks når laveste niveau i over et år

Det toneangivende danske aktieindeks, C25, lukkede tirsdag i det laveste niveau siden november 2020.

Indekset består af de 25 mest omsatte danske aktier. C25 har i 2022 løbende tabt værdi, siden indekset toppede i slutningen af sidste år.

Afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen peger over for Marketwire på, at indekset egentlig åbnede dagen positivt.

I løbet af dagen meldte den svenske centralbank, Sveriges Rigsbank, ud, at den giver sin rente et løft på et helt procentpoint. Det er tre årtier siden, at den svenske nationalbank har haft behov for at løfte renten så hurtigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når renterne stiger, stiger det afkast, man som investor kan få i at have penge stående i obligationer.

Dermed bliver det groft sagt mindre attraktivt at have sine penge stående i de aktier, der ikke kan forventes at give samme afkast, eller hvor det er forbundet med en større risiko at opnå et marginalt større afkast.

Derfor kan nyheden om det svenske rentehop ifølge Ole Kjær Jensen have skabt en psykologisk effekt.

Ikke fordi den svenske rente er vigtig for verdensøkonomien, forklarer han. Men fordi andre større centralbanker måske kan finde på det samme.

- Hvad kan Federal Reserve så finde på i morgen? Det har gjort, at man er vendt rundt efter en positiv åbning, siger Ole Kjær Jensen til Marketwire.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, afholder onsdag rentemøde. Her ventes der også en rentestigning. Ifølge CNBC ventes et hop på 0,75 procentpoint.

Den amerikanske økonomi kæmper med en inflation, der i august var lidt højere end ventet, men også på den anden side en frygt for, at for hidsige rentestigninger kan bremse økonomien med større arbejdsløshed til følge.

Den amerikanske centralbank har allerede hævet renterne fire gange i år. De seneste to gange har det været med 0,75 procentpoint.

/ritzau/