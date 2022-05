Kun to gange i historien er det sket, at C25-indekset er steget med mere end fire procent på en dag.

C25-indekset er et mulehår fra at slå tidligere rekord

Det danske C25-indeks stiger samlet med 4,05 procent mandag.

Indekset er dermed blot 0,04 procentpoint fra at tangere rekorden for største daglige stigning.

Det er kun anden gang, at indekset stiger med mere end fire procent på en dag, siden det i december 2017 overtog fra det tidligere C20-indeks.

Den tidligere rekord blev lavet den 24. marts i 2020. Den lød på 4,09 procent.

Indekset rummer de 25 børsnoterede danske selskaber, der handles mest på fondsbørsen. Det bruges derfor ofte som strømpil på, hvordan stemningen er blandt de aktiehandlere, der handler i danske aktier.

De danske aktier har de seneste par år oplevet de største stigninger og fald på enkelte dage.

Før coronaepidemien var den største stigning på en enkelt dag for indekset på 2,49 procent 4. januar i 2019. Men under coronaepidemien oplevede indekset udsving, der var ud over den tidligere normal.

Således er stigningen fra 4. januar 2019 slået 18 gange siden da.

Onsdag lukkede indekset næsten rekordhøjt takket være selskaberne GN Store Nord, Pandora og Demant.

GN Store Nord, der laver høreapparater og headsets, tog dagens største hop i indekset. Det lød på hele 11,8 procent.

/ritzau/