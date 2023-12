C25-indekset er steget ni dage i træk for anden gang siden 2016

Det danske aktieindeks, C25, er steget ni dage i træk. Det blev en realitet ved børs-lukningen onsdag.

Seneste og indtil videre eneste gang, indekset steg ni dage i træk siden skabelsen af C25-indekset i 2016, var i juli i år.

Onsdag steg C25 med 0,4 procent til 1811,36, hvilket er det højeste niveau siden august i år.

Det skriver MarketWire.

Særligt den danske vindmølleproducent Vestas har bidraget til at puste aktieindekset i plus.

Vestas-aktien steg onsdag med 4,5 procent til 210 kroner, og den fremgang bringer aktien i plus for året med 3,9 procent.

Det er et par store ordrer til Vestas over julen, som har sendt aktien op.

Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, forklarer onsdag til Ritzau, at det er den såkaldte Inflation Reduction Act (IRA), som er skyld i den voldsomme ordreindgang.

IRA er en amerikansk støtteordning, som blandt andet gavner udbygningen af vindkraft.

- Det er den lovgivning, der har fået mange EU-politikere til at rive sig selv i håret, og som har ført til, at man nu også herhjemme taler åbent om statsstøtte til den grønne omstilling.

- Det kommer til at fortsætte, for de her støtteordninger er først lige sat i gang og kommer til at løbe i mange år. Derfor skal vi også forvente, at det amerikanske marked kommer til at betyde endnu mere for Vestas fremover.

Jacob Pedersen forventer ikke, at Vestas får problemer med at kunne følge med efterspørgslen i USA, selv om den allerede er vokset kraftigt.

