C25-indekset havde sin værste måned nogensinde i september

Det danske aktieindeks C25 har i september haft sin værste måned nogensinde.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Indekset er faldet med 12,9 procent i september, og det er det største fald, siden indekset blev introduceret i 2017.

C25-indekset på fondsbørsen i København består af de største selskaber og mest omsatte aktier.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det, vi ser i øjeblikket, er usædvanligt. Det er sjældent, at aktiemarkedet viser tænder på den måde. Men det er også mere voldsomt, end der reelt er grundlag for, siger hun.

Hun mener ifølge Finans, at de stigende renter er den primære årsag til faldet.

Både den amerikanske centralbank og Den Europæiske Centralbank har hævet sine renter med 0,75 procentpoint i september.

Den dårlige måned for C25 kommer, to måneder efter at indekset havde sin bedste måned nogensinde. Det var i juli i år.

/ritzau/