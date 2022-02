C25-indekset lukker med fjerdestørste stigning nogensinde

Det danske C25-indeks lukkede fredag med en stigning på 3,37 procent. Det var den fjerdestørste stigning i indeksets historie.

Det skriver Marketwire, der tidligere hed Ritzau Finans.

Ifølge senioraktiehandler i Jyske Bank Martin Munk skyldes det, at de annoncerede sanktioner mod russerne ikke var lige så strenge, som frygtet, siger han til mediet.

- Der blev ikke blokeret for Ruslands energieksport, og russerne blev heller ikke udelukket fra det internationale betalingssystem Swift, lyder det.

Fredag er det også blevet meldt ud fra flere sider, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har været klar til at indgå i forhandlinger med Ukraine, og det kan yderligere have været med til at skabe den gode stemning.

C25-indekset består af de 25 største aktier på den danske børs. Det vil sige, at det blandt andet består af aktierne i Mærsk og Novo Nordisk.

Det er dog ikke disse selskaber, der er sluttet højest fredag. Det er derimod isoleringsselskabet Rockwool og FLSmidth, der er en koncern, som leverer udstyr og rådgivning til henholdsvis mineindustrien og cementbranchen.

Indekset har - sammen med internationale aktieindeks - været ramt af stor turbulens i de seneste dage oven på Ruslands invasion af Ukraine.

Nogle timer efter at invasionen startede natten til torsdag, åbnede det danske eliteindeks med et fald på omkring fem procent. Men som dagen skred frem, begyndte stemningen at vende.

Den samme positive stemning er fortsat fredag. Martin Munk mener dog, at det er for tidligt at ånde lettet op, da konflikten endnu fortsætter.

/ritzau/