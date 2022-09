Canada bestiller vacciner for milliarder hos Bavarian

Det danske biotekselskab Bavarian Nordic nyder fortsat godt af at have udviklet den eneste godkendte vaccine på verdensplan mod abekopper.

Tirsdag meddeler selskabet, at det har indgået en kontrakt med Canada om levering af vacciner til en værdi af 234 millioner US dollar (godt 1,7 milliarder kroner).

Hovedparten af vaccinerne skal leveres næste år. Samtidig har canadierne option på levering af vacciner for yderligere 180 millioner dollar de kommende 10 år.

Derudover har det canadiske forsvar indgået aftale om leverancer til en værdi af op imod 20 millioner dollar.

- Som betroet leverandør af koppevacciner til de canadiske myndigheder siden 2008 er vi glade for at forlænge og udvide vores samarbejde for de næste 10 år og dermed bidrage til at opretholde beredskabet for Canada til at reagere hurtigt på nødsituationer, såsom det aktuelle udbrud af abekopper, siger Paul Chaplin, der er administrerende direktør i Bavarian Nordic, i pressemeddelelsen.

