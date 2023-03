Canadisk kapitalfond med blik for etik køber Pornhub

Den efterhånden ikoniske pornoside med det gule og sorte farveskema, Pornhub, kommer til at skifte hænder, efter at dens ejerselskab, Mindgeek, er blevet opkøbt af en canadisk kapitalfond.

Det oplyser kapitalfonden bag opkøbet, Ethical Capital Partners (ECP), ifølge nyhedsbureauet Reuters torsdag eftermiddag lokal tid.

ECP beskriver sig selv som en "anderledes" kapitalfond, der ikke lader sig begrænse af "juridiske og regelmæssige kompleksiteter".

- Vi opsøger investeringsmuligheder i industrier, som fordrer principielt etisk lederskab, skriver kapitalfonden på sin hjemmeside.

Og måske netop derfor har canadierne haft Pornhub i kikkerten.

Streamingsiden har i de seneste år været genstand for adskillige søgsmål på grund af problemer med sit indhold. Flere store samarbejdspartnere har også midlertidigt afbrudt samarbejdet med pornosiden.

I 2009 blev en 14-årig pige gruppevoldtaget og hævdede ifølge det britiske medie BBC, at videoen var blevet lagt på Pornhub. Hun skrev gentagne gange til streamingsiden og bad om at få videoen fjernet. Det lykkedes først, da hun udgav sig for at være en advokat.

Pornoproducenten GirlsDoPorns videoer var at finde på Pornhub, selv længe efter at producenten blev anholdt og sigtet for menneskehandel og sagsøgt af kvinder, som hævdede, at de var blevet manipuleret og løjet for af GirlsDoPorn.

En online underskriftindsamling samlede mere end en million underskrifter for at lukke siden ned i 2020.

Folkene bag indsamlingen hævdede, at det stadig var utrolig nemt at finde børneporno og videoer af deciderede voldtægter på siden. Det var på det tidspunkt muligt for alle mennesker med en brugerprofil at lægge videoer på hjemmesiden.

Firmaerne Visa og Mastercard, som er nogle af verdens største udbydere af betalingstjenester, gjorde det efter underskriftindsamlingen umuligt at bruge deres kort til at betale for sidens abonnement.

Sidst på året tog Pornhub endelig affære ved at fjerne samtlige videoer på siden, som ikke var blevet lagt op af officielle verificerede profiler. Ifølge den britiske avis The Guardian fik det siden til at skrumpe fra 13 millioner videoer til 4 millioner.

Pornhub benytter sig i dag af en teknologi udviklet af selskabet Vobile, som kan skanne sidens materiale og identificere videoer, som allerede er blevet fjernet.

ECP, den canadiske investeringsfond, skriver i en pressemeddelelse, at den allerede nu er i kontakt med Mindgeek over fremtidige ændringer for Pornhub og Mindgeeks andre pornoplatforme.

- Vi samarbejder med holdet bag Mindgeek og aktører som indholdsskabere, aktivister, politiet, civilsamfundsaktører og lovgivere for at samle viden og styrke Mindgeeks allerede sikre platforme, og der vil vi gå længere, end vores juridiske og regelmæssige forpligtelser fordrer, skriver selskabet.

Hverken ECP eller Mindgeek har oplyst, hvor meget Mindgeek er blevet solgt for.

