Caribiske Haiti hjemsøges af katastrofer

Et alvorligt jordskælv ramte i weekenden det sydlige Haiti. Katastrofen har lagt store områder i ruiner og kostet tusindvis af mennesker livet i en tid, hvor landet også er hårdt ramt politisk og social uro

Haiti er et af verdens fattigste lande og er generelt præget af uro. Landet ledes lige nu midlertidigt af premier-minister Ariel Henry, efter at den siddende præsident, Jovenel Moïse, blev myrdet i sit eget hjem under mystiske omstændigheder i starten af juli i år. Samtidig døjer Haiti med eftervirkningerne af det voldsomme jordskælv, der i 2010 ramte omkring hovedstaden, Port-au-Prince, og som ifølge den daværende regering kostede flere end 300.000 mennesker livet.