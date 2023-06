Carlsberg dropper limen og går tilbage til velkendt emballage

Bryggeriet Carlsberg vil ikke længere lime sine øl sammen i Danmark for at spare på forbruget af plastik.

Det skriver mediet Finans.

I stedet skal en sixpack igen holdes sammen af den mere velkendte plastikemballage på det hjemlige marked.

Den såkaldte snap pack-løsning, hvor øl limes sammen, har fået en "lunken modtagelse herhjemme", fortæller Simon Boas Hoffmeyer, global direktør for bæredygtighed i Carlsberg, til mediet.

- Mens løsningen har vist sig at være en succes i England, hvor 65 procent af vores fire- og seks-styks emballager fra vores bryggeri i Northampton i 2022 var snap packs, har modtagelsen i Danmark været mere lunken.

- Vi har derfor besluttet at stoppe pilotprojektet i Danmark og i stedet gå tilbage til vores velkendte emballage, som i dag består af 100 procent genanvendeligt plastikomslag.

Projektet havde til formål at reducere Carlsbergs forbrug af plastik i Danmark med 150 tons årligt

Det blev første gang præsenteret i 2018, og allerede året efter blev den nye løsning med lim taget i brug. Det var resultatet af flere års forskning.

Hurtigt fornemmede topchef Cees ’t Hart dog, at mange havde udfordringer med den nye løsning. Derfor slog han fast, at man ville skrue op for kommunikationen omkring anvendelsen.

Det er imidlertid ikke lykkes at overbevise de danske forbrugere om, at det er den rette løsning.

Global direktør for bæredygtighed Simon Boas Hoffmeyer ærgrer sig over, at det ikke er lykkes projektet at få medvind på det danske marked.

Han glæder sig derimod over, at bryggeriet fortsætter med samme løsning på andre markeder.

Da løsningen for første gang blev præsenteret i 2018, solgte Carlsberg omkring 26 millioner sixpacks i Danmark hvert år.

