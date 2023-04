Carlsberg har godt gang i salget fra starten af året

Carlsberg melder om vækst i omsætningen i første kvartal af 2023.

Det fremgår af en handelsopdatering torsdag morgen.

Bryggeriselskabets omsætning stiger til 16,4 milliarder kroner fra 14,9 milliarder kroner i samme kvartal sidste år.

- Årets første kvartal udgjorde en stærk forbedring i omsætning per hektoliter, hvilket dækker for den markante stigning i vores omkostningsgrundlag, siger topchef Cees ’t Hart i en skriftlig udtalelse i regnskabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I alt blev der solgt 28,6 milliarder hektoliter af Carlsbergs drikkevarer i første kvartal. Sidste år var det 27,9 milliarder hektoliter.

En hektoliter svarer til 100 liter.

- Selv om der fortsat er usikkerheder for året, især i Europa, er vi tilfredse med, at vi har været i stand til at indsnævre det forventede interval for vores indtjening, siger Cees ’t Hart videre.

Carlsberg ventede tidligere en organisk udvikling i driftsresultatet på mellem minus fem og plus fem procent for året.

Det har nu kunnet indsnævres til mellem minus to og plus fem procent.

Da det er en handelsopdatering, oplyser selskabet ikke, hvad resultatet af kvartalet blev.

/ritzau/