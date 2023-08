Carlsberg har klaget til den russiske regering

Det kom som et chok for bryggerikoncernen Carlsberg, da russiske myndigheder tog midlertidig kontrol med koncernens russiske forretningsben, Baltika Breweries, i et præsidentdekret i juli.

Det skriver Carlsberg i sit halvårsregnskab.

Carlsberg har fortsat ingen kontrol over den russiske del af virksomheden, og alt imens koncernen undersøger alle muligheder for at beskytte "værdien" af forretningen, har Carlsberg klaget til den russiske regering.

- Carlsberg har ageret i henhold til lokale regler og reguleringer i Rusland og har protesteret til den russiske regering over denne højst uventede og uberettigede intervention, skriver bryggerikoncernen i sit halvårsregnskab.

Carlsberg meddelte i juni, at en aftale om at sælge virksomhedens russiske forretning var underskrevet.

Handlen var forudsat, at de nødvendige godkendelser kom i hus. Derfor kunne Carlsberg ikke oplyse, hvornår handlen ville være endeligt gennemført.

En måned efter underskrev Ruslands præsident, Vladimir Putin, et dekret, der betød, at Baltika Breweries midlertidigt blev sat under statens kontrol.

Kort tid efter meddelte Carlsberg, at det var usikkert, hvad det betød for handlen af Baltika Breweries. Det understreger bryggerikoncernen fortsat i det seneste halvårsregnskab onsdag.

- Vi vil fortsætte med at undersøge situationen og vurdere alle muligheder, inklusive juridiske skridt, og agere i henhold til at beskytte vores aktiver og værdien af vores forretning, fremgår det af regnskabet.

Og generelt er der ikke meget nyt om Rusland, præsenteret i onsdagens regnskab. Det siger senioranalytiker i Sydbank Mikkel Emil Jensen, der følger Carlsberg tæt.

- Der er tydeligvis stadig noget usikkerhed om, hvor det hele ender henne. Derfor er det sparsomt med nye informationer, siger han.

