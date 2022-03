Carlsberg indstiller salg af Carlsberg-øl i Rusland

Den danske ølgigant Carlsberg indstiller produktion og salg af Carlsberg-øl i Rusland.

Det meddeler Carlsberg i en fondsbørsmeddelelse onsdag aften.

Sidste uge meddelte bryggerigiganten, at den ikke længere ville foretage nye investeringer i Rusland.

Carlsberg har siden år 2000 desuden været ejer af bryggeriet Baltika. Det ligger i Rusland.

Baltika-bryggeriet vil fortsat producere øl i Rusland. Det sker, fordi Carlsberg ønsker at understøtte bryggeriets 8400 ansatte og deres familier, meddeler Carlsberg.

Samtidig oplyser Carlsberg, at Ruslands invasion af Ukraine vil få betydning for selskabets forventninger til regnskabet for 2022. Det i en sådan grad, at Carlsberg har valgt at suspendere sine forventninger til netop det regnskab.

Markederne i Ukraine og Rusland udgjorde i 2021 13 procent af koncernens salg.

Carlsberg meddeler, at markederne uden for Rusland og Ukraine i øjeblikket kun oplever en begrænset påvirkning af invasionen.

Den har dog påvirket priserne på råvarer og energi. Det, forudser Carlsberg, vil dog komme til at påvirke markeder udenfor Ukraine og Rusland.

Hvor stor en effekt, det vil have på Carlsbergs omkostninger inden for varer og logistik, tør koncernen dog ikke vurdere.

Onsdag eftermiddag meddelte en anden ølgigant - det hollandske bryggeri Heineken - at den vil indstille salg, produktion og markedsføring af Heineken-øl i Rusland.

Tidligere har Carlsbergfonden doneret 10 millioner euro til det humanitære arbejde i Ukraine.

Alt overskud forbundet med Carlsbergs virksomheder i Rusland vil blive doneret til nødhjælpsorganisationer. Det meddeler koncernen.

/ritzau/