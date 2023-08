Prisstigninger på drikkevarer giver Carlsberg solid vækst

Bryggerikoncernen Carlsberg forventer nu at komme bedre ud af 2023, end den hidtil har turdet tro på.

Det skyldes blandt andet, at den har oplevet en organisk omsætningsvækst på 11,2 procent i første halvdel af året.

Det skriver selskabet i en børsmeddelelse tirsdag.

Det er prisstigninger på Carlsbergs produkter, der driver væksten i den første halvdel af året.

Salgsvolumen - altså andelen af solgte liter - er nemlig blot vokset med 0,8 procent i perioden.

Resultaterne får Carlsberg til at løfte forventningerne, så prognosen nu hedder en organisk vækst for driftsoverskuddet på 4-7 procent.

Organisk vækst er et udtryk for udviklingen, når man ser bort fra opkøb og andre særlige forhold, der kan få omsætningen til at vokse.

Tidligere ventede Carlsberg en udvikling i driftsresultatet på mellem minus to procent og fem procent.

Ifølge Mikkel Emil Jensen, senioranalytiker hos Sydbank, var opjusteringen i sig selv ventet.

- En af årsagerne til den konservative prognose fra starten af året var, at der var stor usikkerhed omkring salgsudviklingen i Europa, hvor inflationen har været høj, siger han.

- Men resultaterne tyder på, at noget af den risiko er fordampet nu.

Koncernen præciserer ikke de konkrete omsætningstal for årets første seks måneder.

Det lader vente på sig, indtil det officielle halvårsregnskab bliver offentliggjort onsdag morgen.

I første halvdel af sidste år formåede Carlsberg at omsætte for cirka 35,4 milliarder kroner.

Af meddelelsen fremgår det også, at Carlsberg vil igangsætte et såkaldt tilbagekøbsprogram på en milliard kroner.

Tilbagekøb af aktier er også en måde at hjælpe sine aktionærer, fordi man øger efterspørgslen på aktierne.

Et selskabs værdi skal nemlig fordeles på færre aktier, og det vil alt andet lige få prisen på aktierne til at stige.

