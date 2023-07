Carlsberg sænker alkoholprocent på dansk øl i England for at spare

Carlsberg skriver sig ind i en ny tendens, der spreder sig i Storbritannien kaldet "drinkflation".

Ølproducenten har besluttet at sænke alkoholprocenten i sin Danish Pilsner fra 3,8 procent til 3,4 for at spare afgifter, da den britiske regering planlægger at hæve alkoholafgifterne til august.

Det skriver avisen The Telegraph ifølge Marketwire.

"Drinkflation" beskriver, hvordan prisen fastholdes, men alkoholniveauet sænkes for at spare.

Det nye begreb lægger sig op ad det mere hyppigt brugte "shrinkflation", der beskriver, hvordan fødevareproducenter reducerer størrelsen på deres produkter, men fastholder prisen.

Ifølge Marketwire stiger afgiften på øl med 10,1 pence til august i Storbritannien.

Med de nye regler vil øl med en alkoholprocent på 3,4 eller mindre skulle betale 9,27 pund per liter alkohol. Hvis øllen er stærkere, skal der betales 21,01 pund per liter.

Med Danish Pilsners alkoholprocent på under 3,5 procent vil Carlsbergs danske øl placere sig i en lavere afgiftsramme.

Inden de nye regler træder i kraft, gælder de gamle afgifter, hvor der skal betales en generel afgift af øl med en alkoholstyrke på over 2,8 procent, skriver Marketwire.

Flere bryggerier i Storbritannien har benyttet sig af samme tiltag som Carlsberg for at spare på afgifterne.

Tidligere har CNN Business beskrevet, hvordan det britiske bryggeri Greene King også har reduceret alkoholprocenten i nogle af bryggeriets øl.

- I forlængelse af regeringens reform af alkoholafgifterne, og som politikerne ønskede det, vil reduktionen af alkohol i forhold til volumen i Carlsberg Danish Pilsner gøre os i stand til at investere i innovation og vores portefølje af højtelskede lagerøl og ale, mens vi støtter den offentlige sundhed ved at fjerne cirka 56 millioner enheder alkohol fra det årlige marked i Storbritannien.

Det siger en talsmand fra Carlsberg til The Telegraph ifølge Marketwire.

/ritzau/