Carlsberg ser salg af russisk forretning som usikkert efter dekret

Salgsprocessen omkring Carlsbergs russiske bryggeri, Baltika Breweries, er usikker. Det oplyser Carlsberg i en fondsbørsmeddelelse søndag aften.

- Efter præsidentdekretet er udsigterne for salgsprocessen meget usikre, lyder det.

Meldingen kommer, efter at den russiske præsident, Vladimir Putin, tidligere søndag underskrev et præsidentdekret. Det siger, at den russiske stat har taget midlertidig kontrol over Carlsbergs russiske bryggeri.

- Carlsberg Group har ikke modtaget nogen form for officiel information fra de russiske myndigheder om præsidentdekretet eller konsekvenserne for Baltika Breweries, skriver Carlsberg.

Carlsberg meddelte i juni, at en aftale om at sælge virksomhedens russiske forretning var underskrevet.

Det lød også, at handlen var forudsat, at de nødvendige godkendelser kom i hus. Derfor kunne Carlsberg ikke oplyse, hvornår handlen ville være endeligt gennemført.

I meddelelsen fra Carlsberg søndag lyder det, at Carlsberg har "opereret i overensstemmelse med lokale regler og reguleringer i Rusland og finder udviklingen uventet".

- Koncernen vil vurdere de juridiske og operationelle konsekvenser af denne udvikling og svare tilbage med alle nødvendige handlinger, skriver Carlsberg i meddelelsen.

Carlsberg er i gang med at indhente oplysninger.

Bryggerigiganten vil offentliggøre "alle relevante og verificerede oplysninger, herunder potentielle økonomiske konsekvenser så hurtigt som muligt".

