Centrale papirer fra Danske Bank i hvidvasksag er pist væk

Østre Landsret har pålagt Danske Bank at udlevere en række notater og rapporter i endnu et kapitel i hvidvasksagen.

Men flere af de afgørende dokumenter er pludselig forsvundet, selv om de tidligere har indgået i bankens egen undersøgelse.

Det skriver Berlingske.

Udleveringen af dokumenterne er blevet påkrævet i forbindelse med en af de igangværende erstatningssager, hvor vrede investorer mener at have lidt et tab på deres Danske Bank-aktier.

Berlingske kan på baggrund af kendelsen fra Østre Landsret og en række nye oplysninger, som mediet har adgang til, fortælle, at Danske Bank oplyser at have mistet flere af dokumenterne.

Dokumenterne skulle ifølge investorerne kunne belyse omfanget af, hvad topledelsen i Danske Bank har vidst om omfanget af hvidvask, da investorerne mener, at ledelsen skulle have informeret aktionærerne tidligere.

