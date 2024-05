Centrale vidner udebliver i sag om skud og vold på Kærshovedgård

En sag om skudafgivelse, vold og trusler på Udrejsecenter Kærshovedgård har onsdag fået en svær start i Retten i Herning.

Flere centrale vidner, der var indkaldt til at afgive forklaring i sagen, er ikke dukket op.

Det har fået anklagerfuldmægtig Cecilie Pedersen til at begære foreløbig en af dem anholdt.

Hvis det lykkes politiet at finde ham, vil han blive anholdt og ført til retten for at afgive forklaring.

Den 25-årige mand er tiltalt for natten til 22. november sidste år at have afgivet skud på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast.

Ingen blev ramt, men manden udsatte ifølge tiltalen fire personer for fare.

Derudover er han tiltalt for at have begået vold mod en mand ved at have slået ham med pistolen over det ene øre.

Den tiltalte skal desuden have truet to andre mænd med pistolen.

Den 25-årige har ved retssagens begyndelse givet udtryk for, at han ikke ønsker at afgive forklaring om forholdene om skudafgivelse, vold og trusler.

- Jeg bliver truet meget og kan ikke udtale mig om sagen, lyder det fra manden, der er iført en grå skjorte og sorte bukser.

Den tiltalte siger, at han forud for episoden havde en konflikt med flere personer, der opholder sig på centeret.

Hvad konflikten handler om, eller hvem der angiveligt truer ham, vil han ikke udtale sig om.

Den tiltalte kalder Kærshovedgård et "meget farligt sted at være".

- Der er konstant en dårlig stemning og trusler, lyder det.

Manden er også tiltalt for hærværk ved at have væltet et fad med yoghurt i udrejsecenterets kantine.

Det forhold har han erkendt.

Udrejsecenter Kærshovedgård huser både afviste asylansøgere, udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold.

Beboerne er ikke spærret inde, men de fleste har melde- eller opholdspligt.

Det betyder, at de med faste mellemrum skal melde sig hos myndighederne, ligesom nogle skal opholde sig på centeret om natten.

Folketingets Ombudsmand udtrykte i efteråret bekymring for forholdene på centeret og konstaterede, at der er sket en forråelse.

Det er blevet værre siden 2017, da Ombudsmanden sidst var på besøg, lød det i en rapport.

Der er afsat to retsdage til behandling af sagen, og efter planen skal sagen afsluttes torsdag.

