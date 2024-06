Chauffør dømt for fejl på studentervogn

En mand har mandag i Retten i Roskilde fået frakendt kørekortet i et halvt år i en sag, der blandt andet omhandler et forhold, hvor han var chauffør på en studentervogn.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Manden kørte i 2021 studenter rundt. Studentervognen blev ved Greve hevet ind til siden og kontrolleret.

Her blev det konstateret, at siddepladserne - nogle paller - på ladet, hvor studenterne befandt sig, ikke var fastgjorte. Politiet satte derfor en stopper for turen.

Chaufføren fik efterfølgende fastgjort pallerne, studenterne sad på, så studenterkørslen kunne fortsætte.

De løse paller blev anset som en sikkerhedskritisk fejl, og det kunne have ført til klemte fødder og ben, hvis lastbilen endte i en undvigemanøvre, blev det konstateret af en bilinspektør.

Sagen endte derfor i retten, hvor manden også blev dømt for andre overtrædelser af færdselsloven, som ikke havde med studenterkørsel at gøre. Ud over frakendelsen af kørekortet blev han også idømt en bøde. Politiet oplyser ikke beløbet.

/ritzau/