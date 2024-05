Chauffør i lastbil afsløret med kæmpe promille

En lastvogn slingrede så voldsomt sent mandag eftermiddag i trafikken, at en bekymret bilist bad politiet om at rykke ud. Chaufføren blev derefter anholdt på en tankstation i Greve.

Han sigtes nu for vanvidskørsel, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin offentlige døgnrapport.

Ifølge bilisten var lastvognen også kørt med høj fart over for rødt lys, lyder det fra politiet om den usædvanlige sag.

En test med alkometer afslørede umiddelbart, at promillen var højere end 2.0, og ifølge færdselsloven er der dermed tale om et tilfælde af det, som populært kaldes vanvidskørsel.

Det følger af loven, at politiet kan beslaglægge lastvognen, fordi man muligvis senere vil kræve køretøjet konfiskeret.

Den berusede chauffør er en 37-årig mand fra Rumænien. Han vil blive fremstillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling senere tirsdag.

/ritzau/