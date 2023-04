Chef i Sønderborg Kommune frifindes for stillingsmisbrug

En kvindelig chef i Sønderborg Kommune er torsdag blevet frifundet for en anklage om stillingsmisbrug.

Det skriver JydskeVestkysten, som er til stede i Retten i Sønderborg.

Politiet mener, at kvinden havde forsøgt at påvirke to ansatte i Sønderborg Kommune til ikke at melde et af kvindens familiemedlemmer til politiet.

Ifølge anklageskriftet ville de to kolleger politianmelde kvindens familiemedlem for tyveri og hærværk.

Men retten mener ikke, at der blev ført bevis for, at hun misbrugte sin stilling.

- Hun påvirkede hverken direkte eller indirekte med sin stilling, lyder det fra retsformanden ifølge JydskeVestkysten.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

Det fremgår ikke, om anklagemyndigheden har intentioner om at anke torsdagens dom.

/ritzau/