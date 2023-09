Chef i stor virksomhed er fængslet for underslæb for millioner

En bortvist økonomichef i et stort selskab på Fyn er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, skriver det regionale medie fyens.dk.

Manden sigtes for at have begået underslæb for mere end syv millioner kroner, oplyser Fyns Politi på X.

Ifølge fyens.dk blev den nu fængslede i foråret sendt hjem fra sit job i milliardkoncernen.

Det er en dommer i Retten i Odense, der i et grundlovsforhør onsdag har besluttet, at der er grund til at varetægtsfængsle den 36-årige mand.

I retsmødet gennemgår anklageren en række overførsler fra koncernen til økonomichefens private konto. De strækker sig helt tilbage til 2016, skriver fyens.dk.

Den 36-årige skal delvist have erkendt ulovligheder.

- Jeg kan ikke komme med nogen god grund. Vi havde på et tidspunkt et sommerhus, der skulle renoveres, men der har altså også været mundtlige aftaler på noget af det, forklarer manden ifølge fyens.dk.

Dommeren har besluttet at fængsle ham i fire uger.

/ritzau/